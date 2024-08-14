فيديو.. مدير "زراعة الأعضاء" يوضح: "تركي المازني" حقق أمنيته الأخيرة ووالدُه تبرع بأعضائه لـ4 أشخاص

وقال "القوفي" لبرنامج "الراصد" عبر قناة "الإخبارية": "تركي نوى في سره التبرع بكليته لشخص معين، وهو ما كشفه لوالده قبل وفاته بفترة وجيزة، وبعدها تعرض تركي لسكتة دماغية مفاجئة أثناء جلوسه مع أصدقائه، وتذكر والده وصية ابنه وعمل على تنفيذها رغم صعوبة الموقف، ولكن الوالد اشترط أن تذهب إحدى كليتي ابنه إلى الفتاة التي كان تركي ينوي مساعدتها، وقد تحقق ذلك رغم أن الفتاة لم تكن قد أنهت إجراءات الزارعة؛ لكن تم التواصل مع الفريق الطبي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني، وتم تسريع الإجراءات اللازمة في يوم واحد لضمان تحقيق وصية تركي".