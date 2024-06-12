"الطلحي" يتفقّد مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في مكة المكرّمة

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرّمة يختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة، واستقبل خلال موسم حج عام 1444هـ، (1,127,829) اتصالاً، وتُعد مراكز العمليات الأمنية؛ أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفّذها، بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030.