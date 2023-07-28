"البواردي" يفتتح مهرجان "فلفل شقراء 3".. بحضور فنانين وإعلاميين

وفور وصوله لمقر المهرجان، قصّ محافظ شقراء الشريط إيذانًا بافتتاح المهرجان، ثم تجول في أركان المهرجان الذي ضم عددًا من الأجنحة لعرض الفلفل من عدة مزارع، كما استمع إلى شرح عن منتجات الفلفل؛ حيث استعرض المزارعون منتجاتهم من الفلفل ومشتقاته في أجنحة خاصة بكل مزرعة.