"البواردي" يفتتح مهرجان "فلفل شقراء 3".. بحضور فنانين وإعلاميين
افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي مهرجان "فلفل شقراء" والفعاليات المصاحبة له، والمقامة في صالة البلدية للاحتفالات والمؤتمرات، وسط حضور كثيف، تحت إشراف اللجنة التنفيذية للمهرجان وبمشاركة عدة قطاعات حكومية، وبحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والمشاركين.
وفور وصوله لمقر المهرجان، قصّ محافظ شقراء الشريط إيذانًا بافتتاح المهرجان، ثم تجول في أركان المهرجان الذي ضم عددًا من الأجنحة لعرض الفلفل من عدة مزارع، كما استمع إلى شرح عن منتجات الفلفل؛ حيث استعرض المزارعون منتجاتهم من الفلفل ومشتقاته في أجنحة خاصة بكل مزرعة.
واطلع المحافظ وضيوف المهرجان على فعاليات مهرجان الفلفل الذي ينظم تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويشتمل على صالة بيع الفلفل بسعة تتجاوز 2000م2، ويشارك فيها أكثر من 18 مزارعًا من خلال منتجاتهم من الفلفل من مزارعهم بشكل يومي، إضافة إلى المتاجر الزراعية التي تبلغ 8 متاجر من ضمنها متجران إلكترونيان.
وتجول الجميع في أركان الدوائر الحكومية المشاركة، والذي يشمل الدوائر التالية: مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وجامعة شقراء، وبلدية شقراء، وإدارة التعليم بشقراء، والأحوال المدنية بمحافظة شقراء، وصندوق التنمية الزراعي بمحافظة شقراء، وبنك التنمية الاجتماعية بمحافظة المجمعة، ومستشفى شقراء العام، ومن القطاع غير الربحي: جمعية قادرون بمحافظة شقراء للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتوجه المحافظ وضيوف المهرجان للفعاليات المصاحبة للمهرجان والتي تضمنت عددًا من البرامج والأنشطة المتنوعة؛ أهمها: أركان الأسر المنتجة التي تتجاوز 20 ركنًا لتسويق منتجات الأسر، وقسم الألعاب والملاهي التي تحتوي على ألعاب ترفيهية متنوعة يشارك فيها الصغار والكبار على حد سواء، وركن وزارة الرياضة الذي خصص للأنشطة الرياضية المتنوعة.
وشملت الفعاليات ركن المسرح والفِرَق الترفيهية، التي نُفذ من خلالها عدد من المسابقات والأناشيد والألعاب الذهنية، و"بيت الشعر" والطبخ الشعبي؛ حيث خصصت خيمة "بيت شعر" لإعداد الطبخات الشعبية، تقدم لزوار وضيوف المهرجان، وكذلك العرضة السعودية والسامري مع فرقة عنيزة، والتي شارك فيها محافظ شقراء وضيوف المهرجان، وستنفذ خلال ثلاثة أيام متواصلة.
وتجول الجميع في أركان نقاط البيع؛ حيث تم اختيار منتجات متميزة في عروضها التسويقية ومن حيث النوعية.
وتفقد البواردي وضيوف المهرجان مقارّ عربات الفود ترك التي تقدم أشهى المأكولات لزوار ومرتادي المهرجان، وركن الحرفيين الذي يضم أهم القطع التراثية، والأدوات المتنوعة؛ حيث يقوم بتنفيذها عدد من الحرفيين المهرة داخل المهرجان، وكذلك ركن الضيافة الذي يشتمل على مقر ضيافة المهرجان، الذي يقدم القهوة والشاي وبعض المأكولات التي تعمل محليًّا طيلة أيام المهرجان.
جدير بالذكر أن مهرجان فلفل شقراء يقام للعام الثالث على التوالي للتعريف بفلفل شقراء، وتمكين المزارعين من تسويق منتجهم، والتعاقد مع مؤسسات ومحلات تسويق خارج المحافظة، ووجود تبادل الخبرات بين المزارعين المشاركين والمزارعين الزائرين للمهرجان.
ويهدف المهرجان إلى توعية المزارعين وإرشادهم حول الممارسات الصحيحة لإنتاج محصول ذي جودة عالية، وتوفير شحن نوعي من فلفل شقراء المحمي والشمسي للمستهلكين في جميع أنحاء المملكة، وإيجاد فرص وظيفية موسمية للشباب والباحثين عن عمل، إضافة إلى دخول العديد من الأسر المنتجة في مجال تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة من الفلفل، وإيجاد حراك سياحي في محافظة شقراء والمراكز التابعة لها.
ويحظى المهرجان بمتابعة وإشراف من رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ومساعد رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقراء محمد أباحسين.