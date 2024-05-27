شاهد من الطائف.. جولة رسمية مميزة تستعرض الخدمات الصحية المقدَّمة للحجاج

واطلع الجميع على المعرض المُقام بهذا الخصوص والذي شارك فيه عددٌ من الجهات المختلفة للتعريف بالخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن قاصدي المشاعر المقدّسة؛ إثر ذلك تمّ استعراض التجهيزات المشاركة في خطة حج هذا العام، والفرق الإسعافية الميدانية المزوّدة بأحدث التجهيزات الطبية والأطباء والممرضين والمسعفين من "صحة الطائف" والقطاعات الصحية والخاصة.