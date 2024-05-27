شاهد من الطائف.. جولة رسمية مميزة تستعرض الخدمات الصحية المقدَّمة للحجاج

استعرض مدير صحة الطائف الدكتور سمير الشهراني؛ يرافقه عددٌ من مديري القطاعات الحكومية والخاصة، اليوم الإثنين، استعدادات "صحة الطائف" والقطاعات العسكرية والحكومية والخاصة لحج هذا العام 1445هـ، وذلك بمقر إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بـ"صحة الطائف".
واطلع الجميع على المعرض المُقام بهذا الخصوص والذي شارك فيه عددٌ من الجهات المختلفة للتعريف بالخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن قاصدي المشاعر المقدّسة؛ إثر ذلك تمّ استعراض التجهيزات المشاركة في خطة حج هذا العام، والفرق الإسعافية الميدانية المزوّدة بأحدث التجهيزات الطبية والأطباء والممرضين والمسعفين من "صحة الطائف" والقطاعات الصحية والخاصة.
كما تمّ المرور على مرافق إدارة الطوارئ التي شملت غرفة القيادة والتحكم التي تشرف على نقل الحالات واستقبال البلاغات، إضافة إلى إدارة الأزمات.
وفي نهاية الجولة، جرى إجراء فرضية انسكاب مواد خطرة بالموقع، وشارك الإخلاء الطبي في نقل بعض الحالات لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
هذا وقدّم "الشهراني"؛ شكره لجميع منسوبي الشؤون الصحية، وكذلك القطاعات الحكومية والخاصة، على مشاركتهم وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية والإسعافية لضيوف بيت الله الحرام.