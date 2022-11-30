"الراجحي": بعض أبنائنا وبناتنا يتخرجون من الجامعات بتخصصات لا يحتاج إليها سوق العمل

جاء ذلك في كلمته خلال حفل تدشن النسخة الثانية من برنامج توطين أمس، التي أعرب فيها عن شكره للقطاع الخاص ودعمه، وتفاعُل الشركات مع البرنامج، الذي حقق قبل إطلاقه توفير 14 ألف وظيفة. مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع 500 شركة متأملاً زيادتها مستقبلاً.