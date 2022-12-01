"الثقافة" تنظم ملتقيات افتراضية لبرنامج الابتعاث الثقافي

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم ملتقى عن برنامج الابتعاث الثقافي بالتعاون مع الهيئات الثقافية، خلال الفترة من الثلاثاء 6 ديسمبر إلى 23 يناير، وذلك عبر لقاءات افتراضية تغطي كافة الموضوعات المتعلقة بالبرنامج.
ودعت الوزارة الشباب والشابات الراغبين في دراسة التخصصات الثقافية إلى التسجيل لحضور هذه اللقاءات الافتراضية على الرابط: engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1414/new؛ للاستفادة مما تقدمه من معلوماتٍ مفيدة عن البرنامج.
ويستهدف الملتقى طلاب الجامعات، والفنانين والمهتمين بفرص الابتعاث في المجالات الفنية والثقافية، حيث يسلط الضوء على التخصصات التي تهم المنظومة الثقافية بكافة قطاعاتها ومجالاتها، إلى جانب التعريف بالجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية المعتمدة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي، مع توضيح متطلبات وعملية التقديم، والشروط المطلوب توفرها في الراغبين بالدراسة في التخصصات الثقافية.
ويهدف الملتقى الافتراضي إلى رفع الوعي ببرنامج الابتعاث الثقافي، والتعريف به، وفهم متطلبات واحتياجات المستفيدين من البرنامج، والراغبين في التسجيل فيه، في إطار جهود وزارة الثقافة لتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز التواصل مع منتسبي المنظومة الثقافية في المملكة، ومن بينهم الراغبون في إكمال دراساتهم العُليا في التخصصات الفنية والثقافية.