"الثقافة" تنظم ملتقيات افتراضية لبرنامج الابتعاث الثقافي

ويهدف الملتقى الافتراضي إلى رفع الوعي ببرنامج الابتعاث الثقافي، والتعريف به، وفهم متطلبات واحتياجات المستفيدين من البرنامج، والراغبين في التسجيل فيه، في إطار جهود وزارة الثقافة لتطوير القطاع الثقافي، وتعزيز التواصل مع منتسبي المنظومة الثقافية في المملكة، ومن بينهم الراغبون في إكمال دراساتهم العُليا في التخصصات الفنية والثقافية.