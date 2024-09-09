وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والهند

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات؛ منها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية الهند في المجالات كافة، وتعزيز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.