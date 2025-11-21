في عملية أمنية دقيقة.. "زاتكا" تضبط الكمية داخل إرسالية "زيت زيتون"
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" محاولة تهريب 58,721 حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدرة (الكبتاجون)، كانت مخبأة داخل إحدى الإرساليات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أن الإرسالية كانت عبارة عن "زيت زيتون" محمولة على شاحنة، وعند إخضاعها للإجراءات الجمركية والكشف عبر التقنيات الأمنية، تم العثور على الكمية المُهرَّبة.
وأكد الحربي أن "زاتكا" تواصل جهودها عبر جميع المنافذ الجمركية في إحكام الرقابة على واردات وصادرات المملكة، والتصدي لمحاولات التهريب، دعمًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى حماية أمن المجتمع من دخول مثل هذه الآفات الخطرة.
ودعا الحربي أفراد المجتمع إلى الإسهام في مكافحة التهريب عبر التواصل مع الهيئة من خلال الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (+9661910)، مشيرًا إلى أن البلاغات تُستقبل بسرية تامة، مع منح مكافآت مالية في حال ثبوت صحة المعلومات.