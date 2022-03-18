"الجناحي" مديراً لمكتب "الإخبارية" بمكة والشرقية

يشار إلى أن قناة "الإخبارية" أسست أول مكتب إقليمي لها في العام 2007م في المنطقة الشرقية على يد "الجناحي"، تلاه مكتب جدة الإقليمي عام 2015م؛ إلى أن تأسس مكتب الرياض الإقليمي في أكتوبر 2019م كثالث مكتب إقليمي للقناة ليستقل عمل منطقة الرياض عن الإدارة العامة للقناة.