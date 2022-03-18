"الجناحي" مديراً لمكتب "الإخبارية" بمكة والشرقية

أصدر مدير عام قناة "الإخبارية" فارس بن حزام الحربي، قراراً يقضي بتكليف خالد الجناحي مديراً لمكتب قناة "الإخبارية" في منطقة مـكـة المكرمة؛ إضافة إلى عمله مديرًا للقناة في المنطقة الشرقية.
يأتي هذا القرار ضمن خطط "الحربي" في تطوير أداء القناة بما يحقق زيادة المتابعة من خلال النهوض بالصحافة المرئية على المستوى المحلي؛ إذ نجحت القناة خلال العامين الماضيين في توسيع انتشارها الجغرافي في المحافظات والمدن السعودية في مناطق المملكة كافة.
يشار إلى أن قناة "الإخبارية" أسست أول مكتب إقليمي لها في العام 2007م في المنطقة الشرقية على يد "الجناحي"، تلاه مكتب جدة الإقليمي عام 2015م؛ إلى أن تأسس مكتب الرياض الإقليمي في أكتوبر 2019م كثالث مكتب إقليمي للقناة ليستقل عمل منطقة الرياض عن الإدارة العامة للقناة.