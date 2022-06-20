القنفذة.. "المغربي" يتلقى التهاني بتخرج ابنه "علي" برتبة ملازم أول طبيب

لازال محمد بن علي المغربي المشرف التربوي بإدارة تعليم القنفذة يتلقى التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه الدكتور "علي" برتبة "ملازم أول طبيب" من كلية الملك فهد الأمنية.
وأعرب "المغربي" عن شكره لله -عز وجل - لتوفيق ابنه وأن يكون في خدمة هذا الوطن المعطاء والغالي على قلوبنا، وخصوصاً في مهنة الطب.
وعبر عن عظيم شكره وامتنانه وتقديره لكل من هنأ وبارك بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله بالتوفيق والنجاح الدائم لابنه "علي" في خدمة دينه ومليكه ووطنه وبأن ينفع به البلاد والعباد.
وقدم عدد كبير من مسؤولي ومشايخ وأعيان المحافظة وما جاورها وزملاء وأصدقاء المغربي التهاني والتبريكات له على تخرج ابنه، وانضمامه لخدمة الوطن، متمنين له حياة عملية سعيدة.
وتقدم "سبق" التهنئة لـ"المغربي" بمناسبة حصوله على رتبة ملازم أول طبيب.