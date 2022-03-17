بعد مسيرة خلّدت اسمه.. الساحة الشعرية تودع وتنعي "عناد المطيري"

فقدت الساحة الشعرية اليوم أحد أبرز أعمدتها الشاعر عناد المطيري -غفر الله له- الذي قدّم الكثير للساحة الأدبية في مسيرة طويلة خلّدت ذكره، حتى حفظ المتذوقون قصائده ورددوها في مجالسهم، ونعى شعراء الراحل على موقع تويتر.