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بعد مسيرة خلّدت اسمه.. الساحة الشعرية تودع وتنعي "عناد المطيري"

شعراء وكتاب: لم نعرف عنه إلا جمال الأخلاق والفكر والشعر
بعد مسيرة خلّدت اسمه.. الساحة الشعرية تودع وتنعي "عناد المطيري"
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سبق

فقدت الساحة الشعرية اليوم أحد أبرز أعمدتها الشاعر عناد المطيري -غفر الله له- الذي قدّم الكثير للساحة الأدبية في مسيرة طويلة خلّدت ذكره، حتى حفظ المتذوقون قصائده ورددوها في مجالسهم، ونعى شعراء الراحل على موقع تويتر.

فقد كتب الشاعر حمود البغيلي: "خذ راحتك مغير أنا وانت والليل

‏والليل مامونٍ على سر الأحباب

‏‫#الشاعر_عناد_المطيري_في_ذمة_الله

‏"وداعًا يا شاعرنا الغالي.. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي: "رحم الله..

‏الأخ النبيل والشاعر الجميل عناد المطيري.. وعوضه جنة عرضها السموات والأرض، عرفته منذ 20 عامًا"..

‏لم نعرف عنه إلا جمال.. الأخلاق .. والفكر.. والشعر

‏كان دائمًا يشعل ساحة الشعر بطرحه وعمق تجربته..

‏إلى جنة الخلد أبا أحلام".

ودوّن الشاعر صالح السهلي: "رحمة الله عليه رحمة واسعة، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الشاعر عناد المطيري

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