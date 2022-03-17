بعد مسيرة خلّدت اسمه.. الساحة الشعرية تودع وتنعي "عناد المطيري"

فقدت الساحة الشعرية اليوم أحد أبرز أعمدتها الشاعر عناد المطيري -غفر الله له- الذي قدّم الكثير للساحة الأدبية في مسيرة طويلة خلّدت ذكره، حتى حفظ المتذوقون قصائده ورددوها في مجالسهم، ونعى شعراء الراحل على موقع تويتر.
فقد كتب الشاعر حمود البغيلي: "خذ راحتك مغير أنا وانت والليل
والليل مامونٍ على سر الأحباب
#الشاعر_عناد_المطيري_في_ذمة_الله
"وداعًا يا شاعرنا الغالي.. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
وقال الكاتب الرياضي محمد شنوان العنزي: "رحم الله..
الأخ النبيل والشاعر الجميل عناد المطيري.. وعوضه جنة عرضها السموات والأرض، عرفته منذ 20 عامًا"..
لم نعرف عنه إلا جمال.. الأخلاق .. والفكر.. والشعر
كان دائمًا يشعل ساحة الشعر بطرحه وعمق تجربته..
إلى جنة الخلد أبا أحلام".
ودوّن الشاعر صالح السهلي: "رحمة الله عليه رحمة واسعة، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".