تكليف "آل الشيخ" وكيلاً لـ"جامعة سعود" للدراسات العليا والبحث العلمي

أصدر وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بتكليف الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ وكيلاً لجامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات.
ويعد الدكتور يزيد آل الشيخ من الكوادر الأكاديمية المتميزة بالجامعة، وله العديد من الإسهامات والإنجازات وترأس عدة مناصب منها: عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية والرئيس التنفيذي للشركة التقنية الحيوية وعضو مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات السعودية وعضو مجلس أمناء جامعة الفيصل.
ويحمل الدكتور "آل الشيخ" العديد من المؤهلات منها : شهادة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية من جامعة الملك سعود عام 1999م، وشهادة الماجستير في الوراثة الجزيئية من جامعة جلاسكو عام 2002م، ودبلوم في الطب الجنائي من كلية الطب بجامعة جلاسكو عام 2004م، والدكتوراه في وراثة الأمراض السرطانية من جامعة جلاسكو عام 2006م.