تكليف "آل الشيخ" وكيلاً لـ"جامعة سعود" للدراسات العليا والبحث العلمي

ويحمل الدكتور "آل الشيخ" العديد من المؤهلات منها : شهادة البكالوريوس في علوم المختبرات الإكلينيكية من جامعة الملك سعود عام 1999م، وشهادة الماجستير في الوراثة الجزيئية من جامعة جلاسكو عام 2002م، ودبلوم في الطب الجنائي من كلية الطب بجامعة جلاسكو عام 2004م، والدكتوراه في وراثة الأمراض السرطانية من جامعة جلاسكو عام 2006م.