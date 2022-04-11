سرية الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل تُكرِّم المقدم "المري"

أقام منسوبو سرية الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل في مجموعة لواء الأمير سلطان بن عبدالعزيز السابع بمدينة تبوك، حفل تكريم لقائد السرية سابقاً، المقدم حمد بن محمد المري؛ وذلك بمناسبة نقله إلى ميدان آخر من ميادين العز والشرف، وبحضور عدد من ضباط وأفراد من منسوبي السرية.