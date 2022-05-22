"صفية عسيري" مديرة لوحدة العمل التطوعي بفرع الشؤون الإسلامية بعسير

أصدر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الشيخ أحمد بن عبدالله الخيري، قرارًا بتكليف صفية محمد عبدالله عسيري بالعمل مديرةً لوحدة العمل التطوعي بفرع الوزارة بالمنطقة.
وجاء هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة وفروعها؛ وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا التكليف إيمانًا من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.