"ناصر الزيداني" يحتفل بزواج ابنه "سعيد" في أبها

جاء ذلك، وسط حضور عدد كبير من الوجهاء والأعيان، يتقدمهم نواب قرية العزيزة بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، الشيخ أحمد بن سعد أبوسراح، والشيخ عبدالله بن أحمد آل ضبعان، وعدد من الأهل والأصدقاء والأقارب.