"ناصر الزيداني" يحتفل بزواج ابنه "سعيد" في أبها

احتفل عميد الكلية التقنية بأبها، المهندس ناصر بن سعيد الزيداني، بزواج ابنه "سعيد"، مساء الجمعة، بقاعة نيارة بالخديلة في أبها.
جاء ذلك، وسط حضور عدد كبير من الوجهاء والأعيان، يتقدمهم نواب قرية العزيزة بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، الشيخ أحمد بن سعد أبوسراح، والشيخ عبدالله بن أحمد آل ضبعان، وعدد من الأهل والأصدقاء والأقارب.
وحرص الجميع على تقديم التهاني والتبريكات، ومشاركة آل العريس وأهله أفراحهم، مقدمين التهاني والأمنيات للعروسين بحياة زوجية سعيدة.
"سبق" تتقدم بالتهنئة للمهندس "ناصر" وابنه العريس "سعيد"، والتهنئة موصولة من الزميل الإعلامي، أحمد الشايع.