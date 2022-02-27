"وجدان الشمري" تفوز بأفضل ملصق منظم لطلاب الصيدلة الثالث

حصلت الطالبة في كلية الصيدلة بجامعة الحدود الشمالية وجدان كامل الشمري، على جائزة أفضل ملصق منظم لطلاب الصيدلة الثالث.

كما حققت المركز الثالث في مشروعها البحثي بمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2022".

وشاركت "الشمري" في المؤتمر، ببحث عن استخدام دواء Tamoxifen ودواء Clomafen للمساعدة في إنقاص الوزن.

يُذكر أن الطالبة "وجدان الشمري" حصلت في ديسمبر 2021م على المركز الأول في مسابقة PharmaHackathon على مستوى الجامعات السعودية، والمركز الثاني في مسابقة ELP في المؤتمر الدولي KSAPT2021.

واختيرت "الشمري" في منتصف فبراير الجاري لتكون نائبة المجلس الإداري في الفرع الطلابي للجمعية الصيدلية السعودية SPSSC؛ نظير ما قدمته من تميّز في جميع البرامج والأنشطة.