أمير تبوك يُقلّد مدير الجوازات بالمنطقة رتبة "لواء"

قلَّد أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، مدير الجوازات بالمنطقة سمير بن إبراهيم العليّط، رتبته الجديدة "لواء"، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته.
وهنأ الأمير "فهد"، مدير الجوازات بالمنطقة، بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.
وأشاد بجهود رجال الجوازات، وما حظي به هذا القطاع، ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعم واهتمام الحكومة الرشيدة.
من جهته، عبر اللواء "العليّط" عن شكره وامتنانه للقيادة على الثقة الكريمة بترقيته، مثمنًا لأمير تبوك، دعمه للقطاعات الأمنية على مستوى المنطقة، سائلًا الله، التوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.