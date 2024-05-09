أمير تبوك يُقلّد مدير الجوازات بالمنطقة رتبة "لواء"

من جهته، عبر اللواء "العليّط" عن شكره وامتنانه للقيادة على الثقة الكريمة بترقيته، مثمنًا لأمير تبوك، دعمه للقطاعات الأمنية على مستوى المنطقة، سائلًا الله، التوفيق لتقديم المزيد من البذل والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.