"المطلق" رئيسًا فخريًا لفرق "ورود نوارة" التطوعية

منحت فرق "ورود نوارة" التطوعية رجل الأعمال فيصل بن عبدالله المطلق، الرئاسة الفخرية؛ تقديرًا لجهوده في دعم العمل الخيري والإنساني من خلال دعمه للجمعيات الخيرية والفرق التطوعية، ورعايته الاستراتيجية لمبادرات فريق وورود نوارة بالرياض، والتي شملت مبادرات السلال الرمضانية لثلاث سنوات متتالية.
الجدير بالذكر أن فرق "ورود نوارة" التطوعية تأسست عام 2016، وتعمل تحت مظلة جمعية التنمية الأهلية بالشرق، كما أن الفرق لها فروع بمحافظة الأفلاج وحوطة بني تميم وشقراء والقويعية وعفيف وبالمنطقة الشرقية، بالإضافة لفريق الرياض.