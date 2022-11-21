"المطلق" رئيسًا فخريًا لفرق "ورود نوارة" التطوعية

الجدير بالذكر أن فرق "ورود نوارة" التطوعية تأسست عام 2016، وتعمل تحت مظلة جمعية التنمية الأهلية بالشرق، كما أن الفرق لها فروع بمحافظة الأفلاج وحوطة بني تميم وشقراء والقويعية وعفيف وبالمنطقة الشرقية، بالإضافة لفريق الرياض.