ستانفورد تُصَنف "أبو حاصل" من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم
أصدرت جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم لعام ٢٠٢٣ في مجالات العلوم المختلفة.
وشملت القائمةُ الأستاذَ الدكتور خالد بن علي أبو حاصل، أستاذ الهندسة الصناعية وتطبيقاتها، بكلية الهندسة بجامعة بيشة، ضمن أفضل 2% من العلماء عالميًّا.
ويعتمد هذا التصنيف، الذي يعتبر الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم، على المعلومات الببليومترية الواردة في قاعدة بيانات Scopus، التي تضم أكثر من 200 ألف باحث من أكثر من 8 ملايين عالِم يعتبرون من الناشطين عالميًّا ضمن 22 مجالًا علميًّا أساسيًّا و176 مجالًا علميًّا فرعيًا.
يُذكر أن دراسة قائمة ستانفورد تعتمد على كفاءة الإنتاج البحثي، وترتكز على عدة مؤشرات، منها: الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومؤشر هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين h-index، ومؤشر قياس التأليف المشترك.