ستانفورد تُصَنف "أبو حاصل" من العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم

ويعتمد هذا التصنيف، الذي يعتبر الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم، على المعلومات الببليومترية الواردة في قاعدة بيانات Scopus، التي تضم أكثر من 200 ألف باحث من أكثر من 8 ملايين عالِم يعتبرون من الناشطين عالميًّا ضمن 22 مجالًا علميًّا أساسيًّا و176 مجالًا علميًّا فرعيًا.