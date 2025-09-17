أمير تبوك يواسي أسرة الحميد في وفاة فقيدها

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة الحميد في وفاة فقيدها سليمان بن محمد الحميد، مدير عام الميزانية في إمارة منطقة تبوك سابقًا – رحمه الله. وقد أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم، عبّر ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، مؤكدين أن مواساته كان لها بالغ الأثر في نفوسهم. وخصّ الدكتور أحمد الحميد، نجل الفقيد، بالشكر والثناء لسموه، سائلًا الله العلي القدير أن يجعل هذه المبادرة في ميزان حسناته.