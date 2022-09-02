رئيس اتحاد الهجن يُكرِّم فرع "البيئة" بالطائف لجهوده بمهرجان ولي العهد

كرَّم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف نظير الجهود المبذولة خلال مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وتفصيلاً، تسلَّم التكريم نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف وائل بن داخل السعدي.
وكانت لوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الطائف جهودٌ مميزة في مهرجان ولي العهد للهجن، من أبرزها متابعة أشواط السباق كافة التي تتراوح بمسافات ما بين 2 و6 كيلومترات، وذلك بواسطة العيادات البيطرية المتنقلة بهدف التدخل السريع حال حدوث الإصابات -لا قدر الله-.
ويقوم فرع الوزارة بتكثيف عمليات مكافحة نواقل الأمراض داخل وخارج ميدان السباق، ومباشرة الحالات المرضية للهجن، وتقديم الفحص البيطري والعلاج اللازم، إضافة إلى إرشاد وتوعية مُلاك الهجن بالأمراض المعدية، وكيفية التعامل معها.