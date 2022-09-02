رئيس اتحاد الهجن يُكرِّم فرع "البيئة" بالطائف لجهوده بمهرجان ولي العهد

وكانت لوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الطائف جهودٌ مميزة في مهرجان ولي العهد للهجن، من أبرزها متابعة أشواط السباق كافة التي تتراوح بمسافات ما بين 2 و6 كيلومترات، وذلك بواسطة العيادات البيطرية المتنقلة بهدف التدخل السريع حال حدوث الإصابات -لا قدر الله-.