تشييع جنازة الطالب "محمد مفرح" في "السودة" بعسير

وأبدى عدد من منسوبي المدرسة، حزنهم العميق لرحيل الطالب، معددين كثيرًا من مناقبه وصفاته الحميدة، سائلين الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.