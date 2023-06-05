تشييع جنازة الطالب "محمد مفرح" في "السودة" بعسير

خيم الحزن على مدرسة سهيل بن عمرو المتوسطة والثانوية بالسقا بتعليم عسير، لوفاة طالب الصف الثاني "محمد مفرح"، في حادثة سير، الأحد، بالسودة.
وأديت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بعد ظهر اليوم، من جامع الملك فهد، قبل دفنه في مقبرة النصب بالسودة.
وأبدى عدد من منسوبي المدرسة، حزنهم العميق لرحيل الطالب، معددين كثيرًا من مناقبه وصفاته الحميدة، سائلين الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وعبر أحد معلمي الفقيد "فايع آل فايع" عن حزنه العميق برحيل الطالب "محمد"، مؤكدًا أنه كان من الطلاب المتميزين سلوكيًا، مقدمًا تعازيه لأسرته.