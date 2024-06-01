"آل مقرح" يحصل على الماجستير من جامعة بيشة

حصل المهندس سلمان بن جابر آل مقرح القحطاني على درجة الماجستير من كلية الهندسة بجامعة بيشة في تخصص الإدارة الهندسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
ويعمل "آل مقرح" مهندسًا معماريًا بقسم التقنية المدنية والمعمارية بالكلية التقنية بأبها، وسبق له العمل في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بعدة مناطق ما بين جدة ونجران والباحة وعسير، وكلف بالعديد من التكليفات الإدارية والإعلامية بتلك الجهات، إضافة إلى رئاسة العديد من اللجان.
ويعد "آل مقرح" أحد الإعلاميين العاملين بصحيفة "الوطن" منذ سنوات وأيضًا مشرفًا للتطوير والتدريب بفرع هيئة الصحفيين بعسير، وقدم العديد من الدورات في الهندسة والإعلام، كما أنه حاصل على دورات متقدمة داخل وخارج المملكة، وحصل على العديد من الشهادات والدروع في مجال العمل والإعلام.
"سبق" تتقدم بالتهنئة الخالصة والتبريكات وأجمل التهاني لـ "آل مقرح".