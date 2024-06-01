"آل مقرح" يحصل على الماجستير من جامعة بيشة

ويعد "آل مقرح" أحد الإعلاميين العاملين بصحيفة "الوطن" منذ سنوات وأيضًا مشرفًا للتطوير والتدريب بفرع هيئة الصحفيين بعسير، وقدم العديد من الدورات في الهندسة والإعلام، كما أنه حاصل على دورات متقدمة داخل وخارج المملكة، وحصل على العديد من الشهادات والدروع في مجال العمل والإعلام.