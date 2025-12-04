سمو نائب أمير منطقة الرياض يشرف حفل زواج نجل الشيخ سعود بن نومه بالرياض

وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء، منهم:

الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بندر الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، إلى جانب الأمير عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود، والأمير تركي بن خالد بن فيصل بن سعد، والأمير سعود الشعلان، والأمير نايف الشعلان.