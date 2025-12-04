سمو نائب أمير منطقة الرياض يشرف حفل زواج نجل الشيخ سعود بن نومه بالرياض

احتفل الشيخ سعود بن نومه، شيخ قبيلة العرجان، بزواج نجله الملازم أول ضيف الله بن سعود بن نومه، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بقاعة الدرعية في الرياض، بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
وحضر الحفل عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء، منهم:
الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن بندر الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، إلى جانب الأمير عبدالله بن سلمان بن محمد آل سعود، والأمير تركي بن خالد بن فيصل بن سعد، والأمير سعود الشعلان، والأمير نايف الشعلان.
كما حضر الحفل معالي الفريق أول سعيد القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات والمشرف على الأمن العام، ومعالي الشيخ عبدالله بن مجدوع المستشار في الديوان الملكي، ومعالي الفريق أول يوسف الإدريسي رئيس الاستخبارات العامة السابق، إضافة إلى عدد من أصحاب السمو والمعالي والأمراء والمسؤولين