"العتيبي" مديراً تنفيذياً لتطوير المناطق في "الصحة القابضة"

صدر قرارٌ بتعيين الدكتور خالد بن نجر العتيبي؛ مديراً تنفيذياً لتطوير المناطق في شركة الصحة القابضة.
ويمتلك الدكتور خالد العتيبي؛ خبرة طويلة في الإدارة التنفيذية والإستراتيجية في القطاع الصحي تمتد إلى أكثر من 22 عاماً في وزارة الدفاع، أشرف فيها على عديدٍ من المشاريع الإستراتيجية، كما شغل أخيراً منصب "المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، ورئيس قطاع القدرات الصحية بالمنطقة في شركة كي بي إم جي الاستشارية.
ويحمل الدكتور خالد درجة الدكتوراه من كلية الدراسات العليا الطبية بجامعة نوتنجهام البريطانية، في تخصُّص علم الأدوية في المخ والأعصاب للأطفال، كما أتّم عديداً من الشهادات التنفيذية والمهنية في الإستراتيجيات وإدارة التغيير وتطوير الأعمال من معاهد وجامعات عالمية مرموقة.