"العتيبي" مديراً تنفيذياً لتطوير المناطق في "الصحة القابضة"

ويمتلك الدكتور خالد العتيبي؛ خبرة طويلة في الإدارة التنفيذية والإستراتيجية في القطاع الصحي تمتد إلى أكثر من 22 عاماً في وزارة الدفاع، أشرف فيها على عديدٍ من المشاريع الإستراتيجية، كما شغل أخيراً منصب "المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، ورئيس قطاع القدرات الصحية بالمنطقة في شركة كي بي إم جي الاستشارية.