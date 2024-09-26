"العصيمي" يحتفل بتخرجه في الهندسة الميكانيكية من جامعة جنوب أستراليا

احتفل المهندس عبدالرحمن العصيمي، بتخرجه من جامعة جنوب أستراليا، بحصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.
ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة العصيمي المهنية؛ إذ استطاع التفوق في دراسته رغم التحديات التي واجهها خلال سنوات الدراسة في الخارج.
وأعرب العصيمي عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز؛ مؤكدًا أن الدعم المستمر من أسرته كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الحلم. كما أعرب عن تطلعه للعودة إلى الوطن والمساهمة في تطوير القطاع الهندسي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.
يُذكر أن جامعة جنوب أستراليا تعد من الجامعات الرائدة في تقديم البرامج الهندسية؛ حيث تتميز بتوفير بيئة تعليمية متقدمة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي؛ مما أهّل العصيمي لاكتساب مهارات متقدمة في مجاله.
وبهذه المناسبة، يتلقى العصيمي التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في حياته المهنية القادمة.