"العصيمي" يحتفل بتخرجه في الهندسة الميكانيكية من جامعة جنوب أستراليا

وأعرب العصيمي عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز؛ مؤكدًا أن الدعم المستمر من أسرته كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الحلم. كما أعرب عن تطلعه للعودة إلى الوطن والمساهمة في تطوير القطاع الهندسي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.