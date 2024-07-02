"خالد الزهراني" أمينًا عامًا للأكاديمية الوطنية لتجربة العميل

صدر قرار مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل، برئاسة المهندس ناصر بن عبدالمعين الشواف، اليوم الثلاثاء، بتعيين خالد بن منصور الزهراني أمينًا عامًا للأكاديمية.
ويعد خالد الزهراني، أحد الكفاءات الوطنية الفاعلة في مجال تجربة العميل من خلال خبراته التراكمية التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في عدد من القطاعات الحكومية والأهلية وبصماته في وضع الاستراتيجيات برؤية واضحة، لتعزيز جودة الخدمة ورضا العملاء عبر مختلف المواقع والقنوات.
من جانبه أعرب "الزهراني" عن شكره وتقديره للمهندس ناصر بن عبدالمعين الشواف، رئيس مجلس الإدارة، والمجلس الموقر، على هذه الثقة بتعيينه أمين عام للأكاديمية الوطنية لتجربة العميل.
سائلًا الله تبارك وتعالى، أن يكون على قدر المسؤولية، ويواصل المسيرة التنموية للأكاديمية والعمل على تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير الأفراد والمنظمات محليًا وإقليميًا بتقديم الخدمات التدريبية والتطويرية والاستشارية في مجال تجربة العميل وفق أفضل الممارسات والخبرات البشرية.
وكذلك بناء القدرات البشرية وتطوير معارفها ومهاراتها وقدراتها وتمكينها للمساهمة بالتنمية الوطنية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
وأيضًا تلبية احتياجات سوق العمل السعودي، تماشيًا مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030.
يذكر أن الأكاديمية الوطنية لتجربة العميل أكاديمية وطنية غير ربحية، تعمل تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة؛ لمواكبة ما يشهده قطاع التدريب والتطوير المهني من اهتمام كبير.
كما تسعى الأكاديمية إلى أن تكون قوة رائدة في صناعة تجربة العملاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والارتقاء بجودة الخدمات التدريبية من خلال فكر إبداعي وتدريب نوعي يحاكي بيئة العمل.
ودعم المنظمات في تحديد الاحتياجات التدريبية وتقديم البرامج التدريبية التي تلبي الاحتياجات المعرفية والمهارية والتطبيقية لمنسوبيها ورفع قدراتهم وزيادة إنتاجيتهم وقياس العائد من الاستثمار التدريبي وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.