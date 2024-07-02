"خالد الزهراني" أمينًا عامًا للأكاديمية الوطنية لتجربة العميل

ويعد خالد الزهراني، أحد الكفاءات الوطنية الفاعلة في مجال تجربة العميل من خلال خبراته التراكمية التي تمتد لأكثر من 20 عامًا في عدد من القطاعات الحكومية والأهلية وبصماته في وضع الاستراتيجيات برؤية واضحة، لتعزيز جودة الخدمة ورضا العملاء عبر مختلف المواقع والقنوات.