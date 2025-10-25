أسرتا الصفيان والشريف تحتفلان بزواج الشاب "نايف"

في أجواء من الفرح والسرور، احتفلت أسرتا الصفيان والشريف مساء الجمعة بزواج الشاب نايف بن محمد الصفيان على كريمة طلال بن هزاع الشريف، وذلك في أحد فنادق مدينة الخبر.
وشهد الحفل حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمسؤولين والإعلاميين ورجال الأعمال الذين شاركوا العريس وأسرته فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وعبّر والد العريس محمد بن عبدالعزيز الصفيان عن سعادته الغامرة، داعيًا الله أن يبارك للعروسين ويجمع بينهما في خير، وأن يرزقهما حياةً زوجية سعيدة يسودها الود والمودة.
"سبق" تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياةً سعيدة.