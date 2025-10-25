أسرتا الصفيان والشريف تحتفلان بزواج الشاب "نايف"

في أجواء من الفرح والسرور، احتفلت أسرتا الصفيان والشريف مساء الجمعة بزواج الشاب نايف بن محمد الصفيان على كريمة طلال بن هزاع الشريف، وذلك في أحد فنادق مدينة الخبر.