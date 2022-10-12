نادي الإحساء الأدبي يكرم الزميل أحمد المبارك

كرم النادي الأدبي بالإحساء، مساء أمس، الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك، مدير العلاقات العامة بصحيفة "سبق"، وذلك لتعاونه وجهوده في إبراز أنشطة وبرامج النادي إعلامياً.