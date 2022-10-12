نادي الإحساء الأدبي يكرم الزميل أحمد المبارك

كرم النادي الأدبي بالإحساء، مساء أمس، الزميل أحمد بن إبراهيم المبارك، مدير العلاقات العامة بصحيفة "سبق"، وذلك لتعاونه وجهوده في إبراز أنشطة وبرامج النادي إعلامياً.
وجاء التكريم على هامش ندوة عن "الصحافة الورقية وبريقها الخافت" والتي قدمها الدكتور تركي بن فهد العيار بمقر النادي وسط حضور عدد كبير من المثقفين والمفكرين والكتاب، والإعلاميين بالمنطقة الشرقية ومحافظة الإحساء.
بدوره، تقدم الزميل "المبارك" بالشكر للدكتور ظافر الشهري رئيس مجلس إدارة النادي، وجميع المنسوبين على جميل تقديرهم والتكريم وحفاوة الاستقبال.