الشمري ينال الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية للعلوم تقديرًا لإسهاماته في الثقافة والإبداع

ويأتي هذا التكريم لما قدّمه الشمري من جهود نوعية أثرت المشهد الثقافي العربي، حيث أصدر أكثر من 350 مطبوعًا متنوعًا، تناولت موضوعات أدبية وفكرية وإنسانية واجتماعية، ما جعله أحد الأسماء البارزة في الحراك الثقافي العربي.