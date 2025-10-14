الشمري ينال الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية للعلوم تقديرًا لإسهاماته في الثقافة والإبداع

حصل المواطن خالد سعد الشمري على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية للعلوم، في تخصص الثقافة والإبداع العربي، وذلك تقديرًا لإسهاماته المتواصلة في مجالي التأليف والنشر الثقافي.
ويأتي هذا التكريم لما قدّمه الشمري من جهود نوعية أثرت المشهد الثقافي العربي، حيث أصدر أكثر من 350 مطبوعًا متنوعًا، تناولت موضوعات أدبية وفكرية وإنسانية واجتماعية، ما جعله أحد الأسماء البارزة في الحراك الثقافي العربي.
وأعرب الشمري عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن نيل الدكتوراه الفخرية يُعد حافزًا لمواصلة العطاء في خدمة الثقافة والإبداع، بما ينسجم مع تطلعات الوطن ورؤيته الطموحة في المجالات الثقافية والفكرية.