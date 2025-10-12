الزميل "التميمي" مستشارًا إعلاميًا لجمعية الإعلام السياحي

وأكد آل دغيم أن جمعية الإعلام السياحي تُعد قوة ناعمة تعكس المكانة السياحية المرموقة للمملكة، موضحًا أن السعوديين يتصدرون استخدام وسائل الإعلام التواصلي والمجتمعي، وهو ما يستدعي تطوير محتوى إعلامي سياحي يواكب تحولات الإعلام الحديث وشبكات التواصل الاجتماعي، ويعكس الدور الريادي للمملكة في مجالي السياحة والاقتصاد العالميين.