الزميل "التميمي" مستشارًا إعلاميًا لجمعية الإعلام السياحي

أصدر رئيس مجلس جمعية الإعلام السياحي خالد آل دغيم قرارًا بتعيين الزميل الإعلامي مهنا التميمي مستشارًا إعلاميًا للجمعية، ضمن الفريق الاستشاري الداعم لأنشطتها وبرامجها المختلفة.
وأوضح القرار أن الجمعية تسعى إلى استقطاب الكفاءات الإعلامية والإدارية المتميزة لدعم أعمالها وتعزيز قدرتها على تحقيق رؤيتها ورسالتها في تطوير صناعة الإعلام السياحي بالمملكة.
وأكد آل دغيم أن جمعية الإعلام السياحي تُعد قوة ناعمة تعكس المكانة السياحية المرموقة للمملكة، موضحًا أن السعوديين يتصدرون استخدام وسائل الإعلام التواصلي والمجتمعي، وهو ما يستدعي تطوير محتوى إعلامي سياحي يواكب تحولات الإعلام الحديث وشبكات التواصل الاجتماعي، ويعكس الدور الريادي للمملكة في مجالي السياحة والاقتصاد العالميين.
وأضاف أن أهداف الجمعية واستراتيجيتها يجري تنفيذها من خلال برامج نوعية وخطط مدروسة ترتكز على محاور علمية وبناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة يحرص على استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية لتشكيل فريق استشاري من المتطوعين المؤمنين برسالة الجمعية ودورها في تطوير الإعلام السياحي السعودي.