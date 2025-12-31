ابتدائية الإمام البخاري تحتفي بتقاعد معلمين بعد مسيرة عطاء في تعليم الطائف

في أجواء من الوفاء والتقدير، احتفت ابتدائية الإمام البخاري بمحافظة الطائف بتقاعد اثنين من معلميها، وهما إسماعيل بن أحمد الزهراني وعبدالرحمن بن عطية الثبيتي، وذلك خلال حفل بهيج نظمته إدارة المدرسة ومنسوبوها.
وشهد الحفل حضور عدد من القيادات التربوية في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الذين أشادوا بمبادرة المدرسة وحرصها على تكريم من أفنوا أعمارهم في خدمة التعليم.
وألقى مدير المدرسة، حامد بن ضيف الله الزايدي، كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بعطاء المعلّمين المحتفى بهما، مشيدًا بما قدماه من جهود تربوية وتعليمية خلال سنوات عملهما، وما تركاه من أثر في نفوس طلابهما وزملائهما.
وتسلّم المكرّمان العديد من الهدايا الرمزية والتذكارية التي عبّرت عن تقدير زملائهما ومحبتهم، معبرين عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة التي تُجسد روح الوفاء في الميدان التربوي.