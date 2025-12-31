ابتدائية الإمام البخاري تحتفي بتقاعد معلمين بعد مسيرة عطاء في تعليم الطائف

وألقى مدير المدرسة، حامد بن ضيف الله الزايدي، كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بعطاء المعلّمين المحتفى بهما، مشيدًا بما قدماه من جهود تربوية وتعليمية خلال سنوات عملهما، وما تركاه من أثر في نفوس طلابهما وزملائهما.