"الوزراء" يوافق على تعيين "السبيعي" وزيراً مفوّضاً بـ"الخارجية"

وتولى "السبيعي" رئاسة القسم القنصلي في القنصلية العامة للمملكة في لوس أنجليس عام 2011م، ورئاسة قسم الشؤون السياسية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا عام 2015م، قبل أن يتولى مدير إدارة غرب أوروبا بوزارة الخارجية منذ يناير 2023م.