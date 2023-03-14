"الوزراء" يوافق على تعيين "السبيعي" وزيراً مفوّضاً بـ"الخارجية"

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم أمس الثلاثاء، على تعيين الدكتور خالد بن فهيد بن فيحان السبيعي "وزيراً مفوضاً" بوزارة الخارجية.
وتولى "السبيعي" رئاسة القسم القنصلي في القنصلية العامة للمملكة في لوس أنجليس عام 2011م، ورئاسة قسم الشؤون السياسية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا عام 2015م، قبل أن يتولى مدير إدارة غرب أوروبا بوزارة الخارجية منذ يناير 2023م.
ويُعد "السبيعي" من الكفاءات المميّزة في عمله، واستحق الثقة الملكية. وتُبارك "سبق" له ذلك، وتتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة.