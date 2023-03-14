قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمكة يُكَرّم مدير المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة

كرّم قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة العقيد طالع بن سليمان الشهري، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده، ضمن المبادرة التوعوية "نحو بيئة مستدامة" التي أطلقها الأمن البيئي تزامنًا مع أسبوع البيئة لعام 2023 بمشاركة أمانة جدة والجهات ذات العلاقة.