قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمكة يُكَرّم مدير المسؤولية المجتمعية بأمانة جدة

كرّم قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة العقيد طالع بن سليمان الشهري، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده، ضمن المبادرة التوعوية "نحو بيئة مستدامة" التي أطلقها الأمن البيئي تزامنًا مع أسبوع البيئة لعام 2023 بمشاركة أمانة جدة والجهات ذات العلاقة.
وجاء تكريم "حموده" نظير دوره الفعال في تنظيم وقيادة ملف المبادرة ومشاركة المتطوعين فيها؛ مما أسهم في تحقيق نجاح المبادرة والتي تسمو بنشر الوعي البيئي للمناطق البرية بمحافظة جدة.
وأعرب "حموده" عن شكره وتقديره لقائد الأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة على هذا التكريم.