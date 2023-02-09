عمره 95 وتزوّج ثلاثينية.. بحرة تزفّ "الذيابي" إلى قفص الزواج للمرة الرابعة

احتفل مساء أمس في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة، شجيع بن سلمان الصعاق الذيابي الذي يبلغ من العمر 95 عامًا بزواجه من عروسته التي تبلغ من العمر 30 عامًا، وسط حضور أهالي العروسين وأصدقائهم. وأوضح الذيابي لـ"سبق" أن هذه هي الزوجة الرابعة لكنها آخر العنقود؛ حيث لا يوجد على ذمته زوجة أخرى غيرها، وأكد الذيابي أن معه ثمانية من الأبناء والبنات أكبرهم 59 عامًا وأصغرهم 49 عامًا.