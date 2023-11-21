الجموع تشيّع الشيخ "عاطف شاكر" ونعي واسع من مشايخ وأكاديميين

شيعت الجموع الغفيرة، الشيخ عاطف بن شاكر الراجحي الشهري؛ شيخ قبيلة آل سعيد بن علي بمحافظة المجاردة، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.
ويعد الشيخ عاطف شاكر أحد أبرز الأسماء في محافظة المجاردة الذي سعى بجاهه وماله لتطوير المحافظة عبر القنوات الرسمية، وذلك عبر ما يقارب 4 عقود بدأت منذ عام 1409هـ بتنصيبه شيخاً لقبيلته.
وعمل الفقيد في بداية حياته معلماً فمديراً للمرحلة المتوسطة ومعهد إعداد المعلمين، ثم مديراً لمكتب الإشراف (مكتب التعليم حالياً)، كما أنه أحد أهم الأسماء التي سعت لتأسيس نادي الفاروق وكان أول رئيسٍ للنادي.
فيما نعى الشيخ الراجحي الكثير من المشايخ والمشاهير والإعلاميين والأكاديميين، الشيخ الدكتور عايض القرني قال: "بخالص العزاء وأصدق الدعاء نُعزّي قبائل بني شهر ومحافظة المجاردة عموماً وأسرة الشيخ عاطف بن شاكر الشهري في وفاته، رحمه الله وأكرم نزله وجعل الجنّة مثواه، فقد كان من رموز الكرم والشهامة والنُبل والإصلاح.
وقال الشاعر والأكاديمي الدكتور عبدالواحد الزهراني: "أحسن الله عزاء قبائل بني شهر في وفاة رمز الكرم والشهامة الشيخ عاطف بن شاكر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".
وقال رجل الأعمال المعروف أحمد العبيكان "خالص العزاء لأسرة وقبيلة فقيدنا الغالي وزميلنا الشيخ، عاطف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وهو رمز من رموز قبيلة اردة سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله وأن يجعل ما أصابه ورفع درجاته في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وقال المغرد حسين الغاوي: "نسأل الله أن يرحم شيخنا الغالي، عاطف بن شاكر الشهري، ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
وأضاف رجل الأعمال أحمد بن ثالبة: "كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بقلوب راضية بقضاء الله وقدره المجاردة تنعي الشيخ عاطف بن شاكر الراجحي الذي انتقل إلى جوار ربه، اللهم ارحمه رحمة الأبرار وأسكنه الجنة في صحبة الصفوة الأخيار وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".
وقال الأكاديمي الدكتور محمد علي العمري: "رحم الله الشيخ عاطف وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما قدمه لوطنه ومجتمعه وقبيلته في موازين حسناته، وأحسن عزاء الوطن عامة ومنطقة عسير وقبائل رجال الحجر خاصة فيه".
فيما دونت هيئة الصحفيين السعوديين ومكتب تعليم المجاردة ونادي الفاروق الرياضي التعازي في الراحل الشهري من حساباتهم الرسمية على منصة "إكس"، وأخيرًا تتقدم "سبق" بأحر التعازي لأسرة الفقيد ومحبيه، رحمه الله وتجاوز عنه.