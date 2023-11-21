الجموع تشيّع الشيخ "عاطف شاكر" ونعي واسع من مشايخ وأكاديميين

وقال رجل الأعمال المعروف أحمد العبيكان "خالص العزاء لأسرة وقبيلة فقيدنا الغالي وزميلنا الشيخ، ‫عاطف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وهو رمز من رموز قبيلة اردة سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله وأن يجعل ما أصابه ورفع درجاته في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنا لله وإنا إليه راجعون".