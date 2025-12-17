يحيى جابر ينال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الصحافة والإعلام من جامعة القاهرة

حصل الزميل يحيى بن محمد جابر، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، على درجة الدكتوراه في الصحافة والإعلام مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الإعلام بجامعة القاهرة.
وقد جاءت رسالة الدكتوراه بعنوان: "التحول الرقمي في أساليب عمل المؤسسات الصحفية السعودية وتأثيره على أداء القائم بالاتصال"، حيث تناول فيها بالتحليل العلمي والبحثي انعكاسات التغيير التقني على بيئة العمل الإعلامي، ومستقبل دور الصحفي في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.
أسرة "سبق" تهنئ الزميل يحيى جابر على هذا الإنجاز الأكاديمي، وتتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والمهنية.