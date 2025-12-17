يحيى جابر ينال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في الصحافة والإعلام من جامعة القاهرة

وقد جاءت رسالة الدكتوراه بعنوان: "التحول الرقمي في أساليب عمل المؤسسات الصحفية السعودية وتأثيره على أداء القائم بالاتصال"، حيث تناول فيها بالتحليل العلمي والبحثي انعكاسات التغيير التقني على بيئة العمل الإعلامي، ومستقبل دور الصحفي في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.