مدير جوازات الشرقية يُكرم «العتيبي» تقديراً لجهوده بتطوير العمل التقني في المنفذ

كرّم مدير عام جوازات المنطقة الشرقية العميد ضويحي السهلي، عضو الفريق التقني في منفذ الخفجي كنعان خالد موسى العتيبي، وذلك تقديراً لجهوده المتميّزة وإسهاماته البارزة في تطوير العمل التقني في المنفذ، ودوره الفعّال في رفع كفاءة الخدمات وتجويدها.