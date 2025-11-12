مدير جوازات الشرقية يُكرم «العتيبي» تقديراً لجهوده بتطوير العمل التقني في المنفذ

كرّم مدير عام جوازات المنطقة الشرقية العميد ضويحي السهلي، عضو الفريق التقني في منفذ الخفجي كنعان خالد موسى العتيبي، وذلك تقديراً لجهوده المتميّزة وإسهاماته البارزة في تطوير العمل التقني في المنفذ، ودوره الفعّال في رفع كفاءة الخدمات وتجويدها.
ويأتي هذا التكريم تأكيداً على حرص جوازات المنطقة الشرقية على دعم الكفاءات الوطنية المبدعة وتشجيع منسوبيها على مواصلة التطوّر والتميّز، خصوصاً في المجالات التقنية التي تمثّل حجر الأساس في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وقد أعرب العتيبي عن شكره وتقديره لسعادة مدير جوازات الشرقية على هذا التكريم، مؤكداً أنه دافع لمزيد من العطاء وبذل الجهود لخدمة الوطن وتعزيز مسيرة التطوير في قطاع الجوازات.