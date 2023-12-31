"الشيخ حسن أبو فراج المباركي" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ حسن بن محمد أبو فراج أحمد إدريس المباركي؛ رئيس محكمة الاستئناف المساعد بالمدينة المنوّرة سابقاً.
وتمّت الصلاة عليه بعد صلاة العشاء، أمس السبت، بالمسجد الحرام بمكة المكرّمة، ودُفن بمقبرة الشرائع - مقبرة شهداء الحرم.
نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويستقبل العزاء بالحضور أو الاتصال أو الإرسال على جوّالي ابنيه: الدكتور سامي: 0555062712، وماجد: 0540030085.
موقع عزاء الرجال والنساء بمنزله الكائن بحي الشرائع بمكة المكرّمة (مخطط 3) خلف المدينة العسكرية.