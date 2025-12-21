تجمع جازان الصحي ينعي والدة مدير شؤون المراكز محمد بجوي

كما قدّم الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي، وكافة منسوبي التجمع، تعازيهم الحارة للأستاذ محمد بجوي في وفاة والدته، معربين عن بالغ حزنهم لهذا المصاب الجلل، وداعين الله أن يغفر لها ويرحمها، وأن يلهم أهلها وذويها الثبات.