تجمع جازان الصحي ينعي والدة مدير شؤون المراكز محمد بجوي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأستاذ محمد بن علي بجوي، مدير شؤون المراكز الصحية والقطاعات بتجمع جازان الصحي، بعد معاناة مع المرض.
ومن المقرر أن تُؤدى الصلاة على الفقيدة – رحمها الله – بعد صلاة عصر يوم غدٍ الاثنين، في مقبرة قرية جاضع بني شبيل، حيث سيوارى جثمانها الثرى.
وتتقدم صحيفة "سبق" بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأستاذ محمد بجوي وأسرته الكريمة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
كما قدّم الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي، وكافة منسوبي التجمع، تعازيهم الحارة للأستاذ محمد بجوي في وفاة والدته، معربين عن بالغ حزنهم لهذا المصاب الجلل، وداعين الله أن يغفر لها ويرحمها، وأن يلهم أهلها وذويها الثبات.