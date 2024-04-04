الباحث "محمد بن حسن" ينال الدكتوراه في "اضطراب كرب ما بعد الصدمة" من جامعة المؤسس

ونالت الأطروحة التي كانت بعنوان "اضطراب كرب ما بعد الصدمة" تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد بن محمد قليوبي أستاذ الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، ونالت استحسان لجنة المناقشة وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد جعفر جمل الليل، والدكتور عبدالله العطاس؛ حيث عدوها مصدرًا مهمًا في مجالها، خصوصًا أنها تناولت الاضطرابات النفسية، وأوصت اللجنة بقبول الدراسة والتوصية بالنشر والتداول بين الجامعات والمراكز العلمية.