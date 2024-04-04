الباحث "محمد بن حسن" ينال الدكتوراه في "اضطراب كرب ما بعد الصدمة" من جامعة المؤسس

حصل الطالب "محمد علي محمد بن حسن" على درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم علم النفس في مسار الأزمات النفسية، كأول متخصص في هذا المجال على مستوى جامعات المملكة.
ونالت الأطروحة التي كانت بعنوان "اضطراب كرب ما بعد الصدمة" تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد بن محمد قليوبي أستاذ الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، ونالت استحسان لجنة المناقشة وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور محمد جعفر جمل الليل، والدكتور عبدالله العطاس؛ حيث عدوها مصدرًا مهمًا في مجالها، خصوصًا أنها تناولت الاضطرابات النفسية، وأوصت اللجنة بقبول الدراسة والتوصية بالنشر والتداول بين الجامعات والمراكز العلمية.
وتلقت أسرة "محمد بن حسن" التهاني والتبريكات بمناسبة حصول ابنهم على درجة الدكتوراه في هذا المجال من جامعة الملك عبدالعزيز، متمنين له التوفيق والنجاح في مجال عمله.