"منيرة الرشيد" مديرةً للإعلام والاتصال المؤسسي بـ"دعوة الرياض"

يُذكر أن "الرشيد" هي المرأة الثانية التي تكلّف بمنصب مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي، في أقل من ثلاثة أشهر؛ حيث كلفت شهد منشي مديرة للإعلام بفرع الوزارة بمكة المكرمة.