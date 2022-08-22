"منيرة الرشيد" مديرةً للإعلام والاتصال المؤسسي بـ"دعوة الرياض"

أصدر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المكلف الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، اليوم الاثنين، قرارًا إداريًا بتكليف منيرة بنت عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد مديرةً لإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي.
يأتي القرار في إطار الجهود المبذولة للاستفادة من الكفاءات النسائية المتخصصة في مختلف قطاعات الوزارة مواكبة لرؤية المملكة 2030.
يُذكر أن "الرشيد" هي المرأة الثانية التي تكلّف بمنصب مديرة الإعلام والاتصال المؤسسي، في أقل من ثلاثة أشهر؛ حيث كلفت شهد منشي مديرة للإعلام بفرع الوزارة بمكة المكرمة.