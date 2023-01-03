"نورة المطيري" تنال درجة الدكتوراه بامتياز وبدرجة 100% في أصول التربية

حصلت الباحثة في أصول التربية الدكتورة نورة بنت حمود المطيري، على درجة الدكتوراه بامتياز من كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقدمت في دراستُها "تصورًا مقترحًا للشراكة بين الجامعات وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية للتوعية بمخاطر الاتجار بالأشخاص في ضوء مصادر التربية الإسلامية".
وقدّمت الدكتورة نورة عددًا من أوراق العمل المتخصصة في حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وهي مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب والتعليم المهني في مجال التنمية البشرية، وحاصلة على أكثر من 20 دورة تدريبية في مجال القيادة والتميز الإداري، ومهارات الحاسب الآلي، والبحث العلمي.
ونشرت "المطيري" دراسة علمية في مجلة محكّمة وهي مجلة كلية التربية في العلوم التربوية بجامعة عين شمس بعنوان "دراسة تقويمية لبرنامج الأمان الأسري الوطني لحماية الطفل في ضوء الأسس النفسية والاجتماعية للتربية الإسلامية".