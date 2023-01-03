"نورة المطيري" تنال درجة الدكتوراه بامتياز وبدرجة 100% في أصول التربية

وقدّمت الدكتورة نورة عددًا من أوراق العمل المتخصصة في حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وهي مدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب والتعليم المهني في مجال التنمية البشرية، وحاصلة على أكثر من 20 دورة تدريبية في مجال القيادة والتميز الإداري، ومهارات الحاسب الآلي، والبحث العلمي.