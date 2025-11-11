وفاة الشيخ عبدالخالق آل عريدان

وقد شُيّع الفقيد بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء، في جامع الملك فهد بمدينة أبها، ووري جثمانه الثرى في مقبرة آل عريدان في مشيع، وسط حضور كثيف من الأهالي والمحبين الذين ودّعوه بقلوب حزينة ومشاعر مفعمة بالدعاء والعرفان.