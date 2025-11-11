وفاة الشيخ عبدالخالق آل عريدان

فُجعت جماعة مشيع بني مغيد في منطقة عسير بوفاة نائبهم الشيخ عبدالخالق بن عبدالله آل عريدان، أحد الرموز البارزة في قبيلة بني مغيد عسير، والذي وافته المنية أمس – رحمه الله رحمة واسعة.
وقد شُيّع الفقيد بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر اليوم الثلاثاء، في جامع الملك فهد بمدينة أبها، ووري جثمانه الثرى في مقبرة آل عريدان في مشيع، وسط حضور كثيف من الأهالي والمحبين الذين ودّعوه بقلوب حزينة ومشاعر مفعمة بالدعاء والعرفان.
وتتقدم صحيفة "سبق" الإلكترونية بأحرّ التعازي والمواساة لأبناء وأسرة الفقيد، ولجماعة مشيع، ولقبيلة بني مغيد عسير.
كما يقدّم الزميل المستشار الإعلامي الأستاذ أحمد الشايع خالص التعازي والمواساة.
ويُتقبل العزاء في منزل الفقيد بمشيع، أو عبر هواتف أبنائه:
أ. سعيد: 0504734746
أ. محمد: 0505755818
أ. علي: 0505754617
أ. عبدالله: 0555759030
إنا لله وإنا إليه راجعون.