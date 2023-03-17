"بشبش" عميدًا للكلية التقنية بأبوعريش

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، قرارًا يقضي بتكليف المهندس علي بن حسين بشبش عميدًا للكلية التقنية بمحافظة أبو عريش.
ويعد "بشبش" من الكفاءات الوطنية المتميزة، وهو حاصل على درجة الماجستير في هندسة نظم التصنيع المتقدمة، ونجح في شغل مناصب قيادية عدة، منها وكيل شؤون الطلاب بالكلية التقنية بمحافظة صامطة، ووكيل شؤون المتدربين بكلية التقنية بجازان، كما شارك في العديد من الدورات التدريبية والتطويرية والندوات والمعارض والمؤتمرات الداخلية والخارجية.
من جانبه، أعرب عميد الكلية التقنية، المهندس علي بشبش، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ونوابه الكرام، ومدير التدريب التقني بمنطقة جازان، على هذه الثقة الكريمة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه، وأن يكون عند حُسن الظن لخدمة هذا الوطن الغالي.