"بشبش" عميدًا للكلية التقنية بأبوعريش

من جانبه، أعرب عميد الكلية التقنية، المهندس علي بشبش، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ونوابه الكرام، ومدير التدريب التقني بمنطقة جازان، على هذه الثقة الكريمة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه، وأن يكون عند حُسن الظن لخدمة هذا الوطن الغالي.