عبدالله النبهان يقود عمليات GISI Consulting في الشرق الأوسط لتعزيز التوسع بالمشاريع الكبرى

أعلنت مجموعة GISI Consulting Group، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، عن تعيين عبدالله النبهان في منصب قيادي استراتيجي لإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تهدف لتعزيز حضور المجموعة في سوق يشهد طفرة متسارعة في مشاريع البنية التحتية.
ويمثل هذا التعيين جزءًا من استراتيجية GISI العالمية التي تحقق إيرادات تفوق 15 مليار دولار، وتعمل عبر أكثر من 100 دولة بأكثر من 10 آلاف موظف، لتقديم حلول هندسية متقدمة لمشاريع البنية التحتية المعقدة حول العالم.
وفي منصبه الجديد، سيواصل النبهان مهامه كشريك إداري في شركة Palladium بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى منصب المدير الإداري لشركة Hill International في ذات المنطقة، جامعًا بين قيادتين في اثنتين من أبرز شركات الاستشارات عالمياً.
ويمتلك النبهان خبرة دولية تمتد لعشرين عامًا في أسواق رئيسية تشمل السعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت، ما يجعله مؤهلًا لقيادة مرحلة توسّع جديدة في ظل تزايد الطلب على خدمات إدارة المشاريع وحلول الاستدامة والمخاطر.
وسيعمل على تسخير الإمكانات المدمجة بين Hill وPalladium لتقديم حلول استشارية متكاملة، تجمع بين قدرات Hill في تنفيذ المشاريع الضخمة وخبرات Palladium في تنمية رؤوس الأموال وتعزيز استدامة المشروعات.
من جانبه، أشاد ديريك أميدون، الرئيس التنفيذي لمجموعة GISI، بتعيين النبهان، قائلاً: "قيادته وخبرته الواسعة تعززان تواجدنا في المنطقة وتُظهر قيمة التعاون بين الشركات في خدمة المشاريع الكبرى، لا سيما وسط تحديات الموارد وارتفاع وتيرة البناء حول العالم".