القيادة تُعزِّي صالح الشادي في وفاة والدته

كما أعرب الشادي عن شكره لكل من واساه وأسرته، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، وعدد من أمراء المناطق والوزراء من داخل وخارج السعودية، سائلاً الله أن يتغمد والدته وجميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة، وأن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه.