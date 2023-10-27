القيادة تُعزِّي صالح الشادي في وفاة والدته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، برقيتَي عزاء لرئيس الهيئة الاستشارية بجمعية الثقافة والفنون بجدة، الدكتور صالح الشادي، في وفاة والدته، وأعربا عن تعازيهما ومواساتهما.
وثمّن الشادي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللفتة الأبوية والمواساة الصادقة التي جبرت القلوب، وجسدت تلك العلاقة التي تجمع القيادة بالمواطن.
كما أعرب الشادي عن شكره لكل من واساه وأسرته، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، وعدد من أمراء المناطق والوزراء من داخل وخارج السعودية، سائلاً الله أن يتغمد والدته وجميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة، وأن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه.