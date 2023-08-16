"آل نصيب" مستشار هندسة مدنية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة نجران

أصدر مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الترقيات شملت ترقية المهندس جابر بن صمعان آل نصيب إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة نجران.