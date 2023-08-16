"آل نصيب" مستشار هندسة مدنية بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة نجران

أصدر مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عددًا من الترقيات شملت ترقية المهندس جابر بن صمعان آل نصيب إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة نجران.
وبتلك المناسبة رفع المهندس جابر صمعان آل نصيب، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الكريمة، ولأمير منطقة نجران ونائبه ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمين المنطقة.
وعبّر "آل نصيب" عن اعتزازه بهذه الثقة؛ مؤكدًا أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.
تتقدم "سبق" بالتهنئة للمهندس جابر صمعان آل نصيب على هذه الثقة الغالية متمنين له التوفيق في حياته العملية.