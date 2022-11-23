متوسطة النعمان بن المقرن بجدة تُكَرّم اثنين من قياداتها بمناسبة تقاعدهما

وألقى المحتفى به القائد التربوي غرم الله محمد الزهراني، كلمة قدّم خلالها شكره وتقديره للقائمين على هذا التكريم، ثم وجّه شكره للحاضرين في هذا الحفل، تلاها كلمة للمحتفى به الوكيل أحمد سعيد الزهراني الذي تحدث عن مشاعره بهذه المناسبة السعيدة وما قدمه في مجال التربية والتعليم، ثم وجّه شكره للحاضرين في هذا الحفل، وبدأ بعدها توزيع الهدايا.