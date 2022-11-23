متوسطة النعمان بن المقرن بجدة تُكَرّم اثنين من قياداتها بمناسبة تقاعدهما

في مساء عاطر جميل، وليلة شعارها "الوفاء"، وفي أمسية تناثرت فيها أصدق معاني الحب والوفاء والتقدير لرجال العطاء، أقامت مدرسة النعمان بن المقرن المتوسطة بجدة، حفل تكريم للقائد التربوي المتقاعد غرم الله محمد الزهراني، والوكيل المتقاعد أحمد سعيد الزهراني، مساء يوم الاثنين الموافق ٢٧/ ٤/ ١٤٤٤هـ.
وازدان الحفل بالحضور المشرف من الزملاء المعلمين؛ حيث بدأت فقرات الحفل بكلمة عبدالله الأحمري للترحيب بالضيوف، ثم آيات من القرآن الكريم، تلاه عرض مرئي عن إنجازات المحتفى بهما.
بعد ذلك بدأت كلمة منسوبي مدرسة النعمان بن المقرن المتوسطة، ألقاها نيابة عنهم عبدالله الأحمري؛ حيث قدّم فيها شكره وتقديره للمحتفى بهما؛ معبرًا في الوقت ذاته عن ما لمسه من حسن تعاملهما وأمانتهما في الأداء في عملهما وإخلاصهما طول مدة خدمتهما في التعليم.
وألقى المحتفى به القائد التربوي غرم الله محمد الزهراني، كلمة قدّم خلالها شكره وتقديره للقائمين على هذا التكريم، ثم وجّه شكره للحاضرين في هذا الحفل، تلاها كلمة للمحتفى به الوكيل أحمد سعيد الزهراني الذي تحدث عن مشاعره بهذه المناسبة السعيدة وما قدمه في مجال التربية والتعليم، ثم وجّه شكره للحاضرين في هذا الحفل، وبدأ بعدها توزيع الهدايا.
بدوره أكد عبدالكريم الحارثي أن هذا الاحتفاء يأتي تقديرًا وعرفانًا لجهودهما في المدرسة والجانب التربوي والتعليمي.