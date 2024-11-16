عائلة "الهشبول" تشكر المواسين في وفاة أخيهم "عبد الرحمن"

تقدم الدكتور المهندس سلمان الهشبول، بالأصالةً عن نفسه ونيابةً عن أفراد عائلة "الهشبول"، بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، لكل من قدم واجب العزاء والمواساة الصادقة في وفاة المغفور له بإذن الله، عبد الرحمن بن علي الهشبول.
وسأل الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وينزله منازل الصالحين الأبرار من غير حساب ولا سابق عذاب.
وتوجه بخالص الشكر لكل من شارك العائلة في هذا المصاب الجلل، سواء بالحضور الشخصي، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو الرسائل النصية، أو من خلال المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بالدعاء الصادق بظهر الغيب.
وتابع "الهشبول" قائلًا: لقد كان لعطائكم النبيل ومساندتكم الأثر الطيب والعميق في تخفيف أحزاننا. نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يحفظكم من كل مكروه، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية".