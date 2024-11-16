عائلة "الهشبول" تشكر المواسين في وفاة أخيهم "عبد الرحمن"

وتوجه بخالص الشكر لكل من شارك العائلة في هذا المصاب الجلل، سواء بالحضور الشخصي، أو عبر الاتصال الهاتفي، أو الرسائل النصية، أو من خلال المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو بالدعاء الصادق بظهر الغيب.